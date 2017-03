"Marcar y ayudar al equipo te da siempre un plus de confianza"

-¿cómo están los ánimos y la confianza en el equipo después de lograr esa importante victoria en casa del Jumilla?

-Estamos muy bien, las sensaciones son muy buenas. Logramos ganar a un rival muy duro, que solamente había perdido un partido como local, y sumamos tres puntos importantísimos gracias al gran trabajo que hicieron todos los compañeros. Chapó por el equipo.

La Balona es un rival difícil pero hay que brindarle un triunfo a nuestros aficionados, que se lo merecen"

-Pocos se hubiesen esperado ese 0-3, teniendo en cuenta los registros de uno y otro. De hecho, algunos periodistas murcianos reconocieron tras el partido que les extrañaba que el CD El Ejido estuviese tan abajo en la tabla. ¿Cómo valora esto?

-Lo valoro como algo bueno, porque es verdad que cada vez que vamos a algún otro campo los rivales hablan muy bien de nosotros. Este equipo juega bien, genera ocasiones pero en algunos partidos no ha tenido el acierto necesario para sacar un buen resultado. En Jumilla tuvimos la suerte de que en la primera internada ya marcamos.

-A nivel personal, estará muy contento con su doblete en tierras murcianas...

-Siempre es importante marcar y poder ayudar al equipo a conseguir la victoria. Desde que llegué a El Ejido no había tenido oportunidad de celebrar un gol, a pesar de que he gozado de numerosas ocasiones, pero hasta ahora la pelota no ha querido entrar. La verdad es que estoy muy contento porque el conseguirlo siempre te da un plus de confianza.

-Y por fin se rompió esa mala dinámica de jugar bien y generar pero no sumar puntos. Ya era hora...

-Sí, es cierto. En la Segunda B no puedes despistarte mucho, porque lo acabas pagando. Estábamos dejando atrás muchos puntos, a pesar de que estábamos haciendo méritos para sumarlos, pero la pelotita no quería entrar. Ahora nos quedan nueve finales y esperamos sumar de tres en tres. Por lo pronto ya hemos roto esa mala racha al ganar en Jumilla, donde quiero destacar que dejamos la portería a cero, prueba del gran trabajo que se hizo en defensa, y ahora toca pensar en el Linense, ante el que hay que encadenar un segundo triunfo.

-Ahora toca mantener esa inercia positiva en casa, donde es clave ganarlo todo para alcanzar el objetivo de la permanencia sin problemas...

-Siempre es clave no dejar escapar puntos en casa, pero nos quedan nueve partidos en total y yo quiero ganarlos todos. Nuestro pensamiento tiene que ser el de sumar y sumar, tanto dentro como fuera de nuestro campo. Un punto se agradece, pero lo mejor es llevarse los tres porque cuanto antes nos salvemos mucho mejor para el equipo. Antes teníamos esa presión de no ganar, porque no llegaban los resultados, pero ahora esperamos encadenar un segundo triunfo que nos haga despegar.

-Tras medirse a dos oponentes de la zona alta, llega el Linense, un rival directo en la lucha por la supervivencia...

-La Balona es un equipo muy complicado, llevo muchos años midiéndome a ellos y, a pesar de que este año están teniendo problemas, cuentan con jugadores con mucha experiencia en la Segunda B. Es un equipo que siempre está ahí, y aunque ahora no ande bien, te puede ganar perfectamente. Será un partido muy difícil. De medio campo hacia arriba son muy fuertes.

-¿Qué CD El Ejido les espera a los gaditanos sobre el terreno de juego?

-Les espera un equipo duro, que viene de vencer y de coger confianza. Como siempre, generaremos peligro e intentaremos sorprender a la contra. Lo que es importante es que tengamos seriedad atrás, porque ellos son fuertes arriba.

-El club abre las puertas de Santo Domingo para este partido. El objetivo es que se llene el campo. ¿Qué le parece esta iniciativa?

-Es una buena iniciativa, porque cuanta más gente acuda, mucho mejor para el equipo. Sabemos que tenemos que lograr la victoria por ellos, se lo merecen y llevan tiempo sin disfrutarlo. A la afición le diría que no se preocupen, que tengan paciencia, que cuando encadenemos dos o tres victorias todo irá mejor y el equipo logrará el objetivo.