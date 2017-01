La madre de todos los desastres tácticos

Hay que reconocerle a Soriano la fidelidad depositada en los suyos. Si el técnico fuera destituido en las próximas horas, habrá caído con varios de los jugadores de su confianza sobre el terreno de juego como Trujillo, Vélez, Corona y Chuli, que han gozado de un trato deportivo tan especial como inmerecido, dado su nulo rédito. El baño táctico, uno más, del técnico contrario de turno (la mayoría de los conjuntos de Segunda están bien trabajados) vino aderezado por la enésima concesión de Trujillo en el decisivo remate con la testa a gol de Mayor. Pero no son solo las pésimas prestaciones de determinados jugadores, sino la imagen de un equipo que da la impresión de que no está trabajado, y si lo está, su entrenador no ha sabido transmitir su filosofía futbolística, a tenor de la paupérrima imagen ofrecida en tantos y tantos choques. Chispazos individualidades dentro del caos táctico, mantienen a este conjunto ahogado pero no hundido, cercano a la superficie. Si fuera por los últimos técnicos que han desfilado por el Mediterráneo, la entidad igual ni estaba ya en Segunda B. Sin embargo, la mayoría de los jugadores rojiblancos que emigran, sí que logran hacerse un hueco importante en sus nuevos clubes. Por algo será. ¿Qué hubiese hecho con esta misma plantilla Bordalás? Me jugaría lo que sea a que le hubiera sacado mucho más rendimiento. Lo acontecido en Reus es una muestra más de un equipo sin patrón de juego, sin coberturas, sin apoyos, que ataca a base de bombear balones al área, con transiciones anárquicas, que adolece de una estructura definida y reconocible, y que ni siquiera contrarresta su estrategia ramplona y simple con un sistema defensivo aguerrido. La UDA de Soriano es un enfermo en coma que sobrevive a base de la inspiración de Pozo, Fidel, Casto o Puertas. Lo malo es que un día nos podemos encontrar al enfermo, muerto. Ayer se prescindió de Morcillo para darle a Trujillo otra oportunidad que no merece, vimos a Vélez en el centro del campo, mientras que otro centrocampista como Pozo calentaba banquillo (eso daña a la vista) y durante la segunda mitad un lamentable Chuli ocupó el lugar de Fidel, ¿en busca de? ¿Más profundidad en banda? No se compite con un esquema claro, y en vez de medio disimular esa carencia con sustituciones apropiadas, se echa más leña al fuego. Y aún se pierde por solo un tanto, porque el Reus dispone de un plantel justo y aseado en el que al menos se prioriza la organización. Lo de Azeez lo tendría claro. El nigeriano, aun despistado, si es que lo está con el tema de su renovación, le da mil vueltas a sus compañeros de línea. Desde luego que por decisión técnica no se quedó el jugador mundialista en Almería. El conjunto necesita que se le dé la vuelta como a un calcetín a nivel táctico, y por supuesto que puedan llegar refuerzos en este mercado de invierno, pero por muchos jugadores interesantes que arriben, si no se contrata a un entrenador que logre organizar las piezas, tan solo se podría lograr la salvación como la temporada pasada y otras tantas, a base de chispazos individuales, aunque a este paso, ni eso.