"Pocos alumnos nacionales aún demandan esta formación"

-de las asignaturas que se imparten en la UAL, ¿qué porcentaje se da en otros idiomas?

-Actualmente estamos valorando las nuevas solicitudes de oferta de asignaturas en otros idiomas. Se aprecia especialmente un incremento constante durante los últimos años en titulaciones como Ingeniería Informática o Agrícola, donde hasta hace unos años apenas existía oferta académica en otros idiomas. Podemos encontrar asignaturas impartidas parcial o íntegramente en inglés, francés y alemán en 14 Grados y cinco Másteres.

Hay asignaturas ofertadas en grados y másteres que no se imparten en inglés por falta de estudiantes"

-¿Hay alguno grado o máster íntegramente en inglés?

-El Máster en Gestión Internacional de la Empresa e idiomas se imparte íntegramente en inglés, francés y alemán. Es uno de los másteres más demandados entre los estudiantes internacionales y nacionales.

-¿Cuántos profesores actualmente forman parte del Plan?

-Actualmente 85 profesores participan en el Plan de Fomento del Plurilingüismo.

-¿Los profesores qué acciones tienen a su alcance para mejorar el idioma?

-Una de las mayores dificultades de los profesores al impartir docencia en una lengua que no es el idioma materno es la gestión de la actividad en el aula. Es necesario que el docente se familiarice con una metodología en la que debe primar la estructura clara en la exposición de los conocimientos, la presentación de múltiples ejemplos aclarativos, la participación activa de los alumnos y la utilización de recursos online. Recientes estudios internacionales demuestran que los alumnos valoran más la competencia académica que la competencia lingüística de los docentes. Por esta razón, todos los profesores adscritos al programa tienen la oportunidad de realizar dos cursos de perfeccionamiento metodológico anuales. Asimismo, también facilitamos que los docentes realicen cursos destinados a mejorar su competencia comunicativa en lengua inglesa mediante cursos o estancias en el extranjero.

-¿Qué se le exige a un profesor?

-La acreditación del nivel B2 o superior en lengua extranjera es una de las vías más habituales para la adscripción del docente al Plan de Fomento del Plurilingüismo. Sin embargo, también nos encontramos con profesores que han realizado estudios de posgrado en el ámbito internacional y que, pese a no poseer una acreditación oficial, están ampliamente capacitados para impartir docencia en un idioma extranjero. Por último, hay profesores que tienen amplia experiencia docente en lengua extranjera y actualmente están preparando su acreditación.

-¿Para la implementación de los planes bilingües, sigue cojeando la formación del profesorado?

-El nivel de competencia en lengua extranjera es uno de los graves problemas que afectan a toda la sociedad española y que se ha hecho especialmente visible durante los últimos años en los que, debido a la crisis del mercado nacional, las empresas necesitaban profesionales con habilidades internacionales para integrarse en nuevos mercados. Es evidente que la universidad española debe incrementar su oferta académica en lengua extranjera, especialmente en inglés, pero en la UAL somos conscientes de que no debemos limitarnos a mejorar la formación de nuestros docentes. Es necesario también que fomentemos entre los estudiantes su interés por adquirir y mejorar sus competencias y habilidades internacionales. Desgraciadamente, son todavía muy pocos los estudiantes nacionales que demandan esta formación. Hay asignaturas ofertadas en diversos grados y másteres que no pueden impartirse en inglés por falta de alumnos matriculados. No es extraño encontrar alumnos que, pese a tener un buen nivel en inglés, temen que recibir formación en este idioma incremente su carga de trabajo. Por esta razón, el nuevo Plan de Plurilingüismo ofrece también a los estudiantes un curso de formación en Inglés con Fines Académicos, familiarizándolos de esta forma con las actividades y objetivos de la formación académica internacional que le ofrecemos en la UAL.

-Se quiere seguir incrementando la oferta de docencia reglada en otras lenguas en las titulaciones oficiales, ¿qué retos se plantean a este respecto?

-La internacionalización de la oferta educativa se coordina con las Facultades y Escuelas que conforman la UAL. Hay algunos centros, como la Escuela Superior de Ingeniería, que ha desarrollado la oferta docente en inglés principalmente en los estudios de posgrado y otros centros, como la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, que han optado por incrementar dicha oferta en los estudios de grado.

-Ese incremento supondría dar un salto de calidad en su oferta educativa?

-La oferta de docencia en otros idiomas, especialmente en inglés, es un indicador de internacionalización. Desde la Dirección de Promoción Internacional nos ocupamos también de realizar nuevos convenios con instituciones universitarias fuera de Europa, pues somos conscientes de las ventajas que supone esta internacionalización tanto para la institución como para docentes y estudiantes. Quisiera, sin embargo, destacar que internacionalización no es sinónimo de docencia en lengua inglesa. No debemos olvidar que la política de expansión en Latinoamérica pertenece también al ámbito internacional. La UAL es consciente de los vínculos culturales y académicos que nos unen con estos países y el incremento de nuestra presencia en esta zona geográfica continúa siendo uno de nuestros objetivos.